Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли

Президент России Владимир Путин 29 сентября раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.

Так, в апреле правительству было поручено подготовить комплекс соответствующих мер, однако в полной мере этого сделано не было. По словам российского лидера, задержки при выполнении программы могут привести к рискам.

«Ряд решений уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года», — сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что «весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого до сих пор не было сделано, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом».

Российский лидер обратился к участникам заседания, попросив их доложить о причинах такой задержки и о том, когда эта работа будет завершена.

Он также указал на возможность продления срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года. При этом Путин подчеркнул, что важно учитывать все необходимые факторы при принятии таких решений.

«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону», — заявил президент России.

13 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс отметила, что руководство организации рассчитывает на продление эксплуатации МКС по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, американская сторона «усердно работает» над данным вопросом.

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета специалисты пришли к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента станции после 2024 года создает дополнительные риски.

Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию. В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой станции.

По словам Рогозина, новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. Уточняется, что в России намерены создать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС.