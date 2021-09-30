«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»

Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
В зоне проведения Операции объединенных сил (ОСС) Украины в Донбассе был замечен ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства. «Газета.Ru» разбиралась, чем привлекают Украину турецкие беспилотники и к каким последствиям может привести их реальное боевое применение.
Согласно карте полета, показанной в видеоролике на YouTube-канале «Милитарный», Bayraktar TB2 вылетел из Николаевской области по направлению в Донецкую область, пролетел рядом с Волновахой и направился к Курахово.
Незадолго до появления видеоролика украинский журналист Алексей Годзенко по итогам общения с главнокомандующим ВСУ Украины Валерием Залужным сообщил, что тот якобы «снял все ограничения по открытию огня в отношении Донбасса, а стоящие на вооружение украинской армии беспилотники Bayraktar ТВ2 уже выполняют задачи на донбасском фронте».
«Bayraktar TB2 гораздо менее уязвимы для поражения, чем другие беспилотники. Они обеспечивают не только функции поражения, но и разведки, а также целеуказания. Это серьезно усилит боевые возможности Украины применительно к локальной операции на театре военных действий в Донбассе», - рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Повторить за Азербайджаном
Bayraktar ТВ2 - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Этот аппарат может нести четыре ракеты, находиться в воздухе до 24 часов и поражать цели на расстоянии до восьми километров. БПЛА выполнен из композитных материалов, он оснащен системой автоматического взлета и посадки и канадским двигателем внутреннего сгорания Rotax 912.
Турция и Украина наладили двустороннее сотрудничество по беспилотникам. Украина поставляет двигатели для создания усовершенствованных турецких БПЛА - Bayraktar Akinci. На них стоят двигатели, разработанные «Запорожским машиностроительным конструкторским бюро «Прогресс». Работы по разработке БЛА с участием «Прогресса» проходят в рамках созданного совместного украинского-турецкого предприятия между ГК «Укрспецэкспорт» и Baykar Defense.
«Контракт на поставку 20 двигателей по цене $640-660 тысяч за пару подписан в рамках офсетного пакета к соглашению о закупке Украиной партии беспилотников Bayraktar TB2», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Выбор поставщика силовой установки был продиктован политическими мотивами. Турция на фоне применения их БЛА в Нагорном Карабахе столкнулась с санкционным давлением со стороны ряда поставщиков подсистем, включая двигатели. Для минимизации подобных рисков и была выбрана Украина, как более гибкий и менее щепетильный в вопросах этического плана партнер, при этом имеющий обоюдную заинтересованность в сотрудничестве», - уверен Федутинов.
По мнению Игоря Коротченко, Bayraktar TB2 хорошо себя показали в условиях прошлогоднего конфликта в Карабахе.
«За счет их использования азербайджанская сторона могла достичь ряд существенных успехов. Азербайджанские военные применяли беспилотники нескольких типов, в том числе израильские беспилотники - барражирующие боеприпасы, - рассказал Коротченко. - При этом очевидно, что Украина сильно отстает от возможностей Азербайджана, поскольку он, обладая огромными финансовыми ресурсами, смог организовать систему их боевого применения, синхронизацию управлением в едином контуре».
По словам Игоря Коротченко, противостоять Bayraktar TB2 могут только современные комплексы ПВО. «Противодействовать им могут такие системы как Тор-М2. На Донбассе их нет. Использование систем и комплексов ПВО советского производства или переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не будет эффективным», - считает эксперт.
«Если группировка турецких беспилотников Bayraktar TB2 в ближайшей перспективе превысит 100 единиц, это сможет подвигнуть украинское руководство на проведение блицкрига по захвату и зачистке Донбасса», - добавил он.
Bayraktar TB2 на черном рынке
Бывший военнослужащий ВСУ, ветеран АТО Александр Мединский уверен, что украинская армия делает ставку на беспилотники из-за своих ограниченных возможностей. «Ранее Киев использовал беспилотники кустарного производства, теперь эффективность многократно повысится. На Украине понимают, что в отсутствие серьезных ресурсов нужно делать ставки на эффективные и доступные технологии», - рассказал он «Газете.Ru».
По мнению майора армии ДНР Деяна Берича, в случае наступления украинских военных на непризнанные республики БЛА не помогут Киеву.
«Эти беспилотники - пустая трата денег Украиной. Bayraktar TB2 - серьезное вооружение, но чтобы от их применения была польза, их нужно гораздо больше. Конечно, они ощутимо могут навредить армии ДНР. Но зная, чем располагает наша армия, я уверен, что они не будут долго летать. Россия же неоднократно говорила, что в случае наступления Украина перестанет существовать», - заявил Берич.
В свою очередь, Александр Перенджиев отметил, что беспилотники могут оказаться на черном рынке оружия.
«К ополчению Донбасса попало много оружия в результате теневых коррупционных схем, когда сами украинцы продавали это оружие ополченцам. Может так получиться, что беспилотники неожиданно окажутся в распоряжении Донбасса, сработает принцип "не рой другому яму - сам в нее попадешь", - сказал эксперт.
Ирина Альшаева