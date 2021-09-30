Войти
ФАН

США прекращают поддержку Саудовской Аравии в Йемене

460
0
0
Джо Байден и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Джо Байден и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
Источник изображения: riafan.ru

Вашингтон намерен прекратить логистическую и разведывательную поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей Конгресса США.

Утверждается, что данное решение является частью плана американских властей по прекращению йеменского конфликта, активным участником которого является Эр-Рияд, возглавляющий действующую в стране арабскую коалицию.



Новый документ был одобрен конгрессменами с незначительным перевесом — у этой инициативы оказалось много противников. Теперь резолюция будет направлена на голосование в сенат, где определится, включат ли ее в новый законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год.

С идеей прекращения поддержки атак саудитов в Йемене президент США Джо Байден выступил сразу же после вступления в должность. Одним из первых его шагов стала заморозка сделки на продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, которая была одобренна в последние часы работы администрации Дональда Трампа.

При этом в Вашингтоне заявили о планах пересмотреть двусторонние отношения с королевством, однако это так ни к чему и не привело. США все так же продолжают считать Саудовскую Аравию одним из своих ключевых партнеров в регионе.

По этой причине взамен наступательного вооружения Байден пообещал обеспечить саудитов оборонными средствами, которые, впрочем, все равно могут эксплуатироваться в сражениях с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Хотя Вашингтон публично выступает против войны, американцы остаются на стороне Саудовской Аравии и негативно относятся к повстанцам.



Хоть США и поручили Пентагону вывести с территории Персидского залива часть вооруженных сил страны и ударных средств — трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot — страна не останется без защиты. Ранее глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи уже говорил о том, что параллельно с переброской своих военнослужащих и техники в другие части света Госдеп планирует максимизировать присутствие американских систем на базах местных союзников.

Находящиеся непосредственно в арсенале Пентагона вооружение будет использоваться на иных стратегических направлениях, но Соединенные Штаты являются крупным экспортером оружия, так что без своей доли техники их платежеспособные союзники вряд ли останутся.


ЗРК Patriot.
Источник: riafan.ru

Эта тактика уже проявила себя в той же Саудовской Аравии. Сразу после переброски американских ЗРК Patriot из региона, Греция отправила туда партию аналогичных комплексов. Вряд ли договор об этом был достигнут без обсуждения с Вашингтоном.

Кроме того, около недели назад Госдеп США направил на утверждение в конгресс соглашение с королевством, подразумевающее обслуживание парка американских боевых вертолетов: как уже эксплуатируемых, так и новых Boeing CH-47D Chinook, продажу которых администрация Байдена все же одобрила.



Так что прекращение разведывательной и логистической поддержки Саудовской Аравии, которое одобрили конгрессмены, на деле не приведет к ослаблению позиций Эр-Рияда. Наверняка Вашингтон вновь найдет окольные пути, которыми саудиты смогут получать необходимую им информацию, в то время как американские власти формально выполнят свои обещания.

Виктор Воронов

Права на данный материал принадлежат ФАН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
DRDO
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
Похожие новости
20.09.2021
Al Arab (Великобритания): Саудовская Аравия присматривается к российской системе С-400
17.03.2021
Второй пошел!
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
20.02.2019
Призыв для агрессии
13.02.2019
Полцарства за престиж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?