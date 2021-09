США прекращают поддержку Саудовской Аравии в Йемене

Вашингтон намерен прекратить логистическую и разведывательную поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей Конгресса США.

Утверждается, что данное решение является частью плана американских властей по прекращению йеменского конфликта, активным участником которого является Эр-Рияд, возглавляющий действующую в стране арабскую коалицию.

Новый документ был одобрен конгрессменами с незначительным перевесом — у этой инициативы оказалось много противников. Теперь резолюция будет направлена на голосование в сенат, где определится, включат ли ее в новый законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год.

С идеей прекращения поддержки атак саудитов в Йемене президент США Джо Байден выступил сразу же после вступления в должность. Одним из первых его шагов стала заморозка сделки на продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, которая была одобренна в последние часы работы администрации Дональда Трампа.

При этом в Вашингтоне заявили о планах пересмотреть двусторонние отношения с королевством, однако это так ни к чему и не привело. США все так же продолжают считать Саудовскую Аравию одним из своих ключевых партнеров в регионе.

По этой причине взамен наступательного вооружения Байден пообещал обеспечить саудитов оборонными средствами, которые, впрочем, все равно могут эксплуатироваться в сражениях с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Хотя Вашингтон публично выступает против войны, американцы остаются на стороне Саудовской Аравии и негативно относятся к повстанцам.

