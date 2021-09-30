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Время электроники

США рискуют погубить собственную солнечную энергетику

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Солнечная энергетика
Солнечная энергетика.
Источник изображения: habr.com

Введение США новых пошлин на импорт из Малайзии, Вьетнама и Таиланда продукции для фотоэлектрических систем приведёт к увеличению затрат, потере рабочих мест и снижению количества солнечных установок.

Ассоциация производителей солнечной энергии назвала увеличение тарифов угрозой для индустрии. Как сообщает Bloomberg, группа американских компаний предупредила, что пошлины, которые хочет ввести министерство торговли США, навредят отрасли.

По оценкам Ассоциации производителей солнечной энергии, новые тарифы на импорт из Малайзии, Вьетнама и Таиланда приведут к увеличению затрат, потере рабочих мест и снижению количества солнечных установок почти на треть по сравнению с прогнозами на 2022-2023 годы. Из этих стран в США поставляют 80 процентов продукции для фотоэлектрических систем.

«Это самая серьезная угроза для нашей отрасли, с которой я столкнулся за последние 12 лет», — заявил гендиректор Strata Clean Energy Маркус Вильгельм. Он добавил, что пошлины собираются вводить в то время, когда солнечная промышленность и так пострадала от более высоких затрат на сырье и перевозки.

По мнению аналитика BNEF Тары Нараянан, пошлины не уничтожат отрасль, однако сделают продукцию дороже для покупателей. Президент Swinerton Renewable Energy Джордж Хершман заявил, что некоторые из крупнейших производителей солнечной энергии не будут поставлять свои товары из-за перспектив введения новых тарифов, но он не назвал конкретные компании.

Уменьшение производства солнечных установок может навредить планам президента США Джо Байдена. Перед его администрацией остро стоит вопрос по улучшению экологической ситуации, что во многом зависит от роста доли солнечных панелей на рынке. Исследование министерства энергетики США показало, что к 2035 году солнечные установки смогут вырабатывать 40 процентов электроэнергии в стране. При этом количество панелей в США выросло во многом благодаря снижению затрат на их производство.

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Страны
Вьетнам
Малайзия
США
Таиланд
Проекты
Бережливое производство
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