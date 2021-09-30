Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса

Специалисты NASA перенесли четырнадцатый полет марсианского вертолета «Индженьюити» на неопределенный срок — это связано как с надвигающимся соединением Солнца и Марса, так и нерешенными проблемами в работе автомата перекоса, сообщается на сайте агентства.

«Индженьюити» работает на Марсе с апреля этого года. На данный момент первый марсианский дрон совершил тринадцать полетов вместо запланированных пяти, пережив три крупных сбоя, и занимается аэрофоторазведкой местности в рамках расширенной научной программы, которую недавно продлили на неопределенный срок.

15 сентября 2021 года «Индженьюити» провел статический тест на раскрутку своих лопастей до рекордных 2800 оборотов в минуту. Это было необходимо для проверки возможности создания дополнительной тяги, так как из-за смены сезонов на Марсе плотность воздушной смеси в дневные часы вблизи поверхности планеты может падать до 0,0145–0,0185 килограмм на кубический метр, что эквивалентно 1,2–1,5 процентам от плотности атмосферы Земли на уровне моря. Особый интерес для инженеров представляла проверка на вибрации конструкции дрона из-за очень высокой раскрутки винтов, которые могут привести к его поломке. В итоге испытания прошли успешно, все системы дрона работали безупречно.

Четырнадцатый по счету полет дрона должен был состояться 18 сентября, в ходе него дрон должен был кратковременно взлететь на пять метров вверх, раскрутив свои лопасти до 2700 оборотов в минуту. Однако полет не состоялся — во время автоматической предполетной проверки дрон обнаружил аномалию в работе двух из шести сервоприводов, которые отвечают за работу автомата перекоса. Они начали колебаться с амплитудой примерно в один градус относительно их заданных положений, что привело к отмене полета.

Устройство части автомата перекоса дрона, отвечающей за верхний винт. Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

21 и 23 сентября инженеры провели дополнительные испытания, чтобы лучше разобраться в проблеме. Предполагается, что-либо начинает проявляться износ движущихся элементов в механизмах дрона, либо после пробной скоростной раскрутки винтов верхний винт остался в таком положении, что во время проверки на сервоприводы создалась непредвиденная нагрузка, которую автоматика стала пытаться погасить, что и привело к аномальным колебаниям.

Нерешенность проблемы, а также надвигающееся верхнее соединение Солнца и Марса привели к переносу четырнадцатого полета дрона на неопределенный срок, так как связь между Землей и Марсом будет плохой. Ожидается, что работы с вертолетом и марсоходом «Персеверанс» возобновятся не ранее 16 октября.

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Александр Войтюк