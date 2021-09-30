Китайцы показали истребитель J-20 с двигателями собственного производства.

Китайские военные на авиашоу в Чжухае показали истребитель J-20 с китайскими двигателями WS-10C. Раньше на самолете стояли российские турбореактивные двухконтурные силовые установки АЛ-31ФН. Как сообщает Flightglobal, на какой стадии разработки сейчас находится двигатель WS-15, которым изначально планировалось оснастить китайский истребитель, неизвестно.

Разработка J-20 стартовала в конце девяностых, и в 2011 году первый прототип истребителя взлетел. Самолет построен по аэродинамической схеме «утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. У цельноповоротных килей самолета большой угол отклонения в стороны от продольной оси, а мотогондолы расположены под крыльями.

Технические характеристики J-20 официально не раскрываются. Предполагается, что его длина — 20,4 метра, размах крыла — 13,5 метра, а максимальная взлетная масса — 36,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час. Хотя сами китайские военные причисляют его к четвертому поколению, в мире его периодически относят к пятому, поскольку истребитель соответствует ему по ряду характеристик.

J-20 поступил на вооружение ВВС Китая в 2017 году. Он был оснащен двумя российскими турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажной камерой АЛ-31Ф-М2 с тягой около 88 килоньютон, которые планировалось заменить на китайские реактивные WS-15 тягой 180 килоньютон.

Фотографии J-20 с китайскими двигателями WS-10C начали появляться еще в 2019 году. Предполагается, что тяга этой силовой установки — около 142 килоньютон.

Военные впервые продемонстрировали истребитель J-20 с двигателями WS-10C на авиашоу в Чжухае. Самолет принял участие в летной программе. Что происходит с двигателем WS-15, которым изначально планировалось оснастить китайский истребитель, пока неизвестно. Китайские обозреватели считают, что только с этой силовой установкой истребитель сможет в полной мере реализовать свой потенциал.

Ранее мы писали, что J-20 станет основой для разработки целого семейства боевых самолетов. А наработки по программе будут использованы в проекте истребителя следующего поколения.

Василиса Чернявцева