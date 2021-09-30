Экипаж с Пересильд провел контрольную примерку своего космического корабля на Байконуре

Перед началом примерки члены основного и дублирующего экипажей ознакомились с узловым модулем "Причал"

БАЙКОНУР, 29 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели контрольную примерку космического корабля "Союз МС-19", на котором они отправятся на МКС. Об этом сообщили в среду в госкорпорации "Роскосмос".

"На космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию выполнили вторую "примерку" - контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" в полетной комплектации", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, перед началом примерки члены основного и дублирующего экипажей ознакомились с узловым модулем "Причал", запуск которого к МКС запланирован на 24 ноября. "После вводного инструктажа члены экипажей по очереди заняли свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме", - пояснили в Роскосмосе.

Полет космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС на корабле "Союз МС-19" для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.