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Lockheed Martin выпустил 700-й истребитель F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Соединённые Штаты выпускают один стелс-истребитель раз в три дня. Вчера, 28 сентября, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о выходе со сборочной линии 700-го самолёта F-35 Lightning II.

«Произведён 700-й F-35 — веха, которая знаменует собой критический рост самого продвинутого узла в архитектуре войны XXI века», — сообщила пресс-служба Lockheed Martin.

Истребитель F-35B

Источник изображения: f35.com

Истребители F-35 закупают для своих вооружённых сил четырнадцать стран. В рамках программы Joint Strike Fighter обучено более 1460 пилотов и 11 025 человек обслуживающего персонала, а общий налёт F-35 превысил 430 000 часов. До конца текущего года Lockheed Martin планирует выпустить 133-139 этих истребителей, в 2022 году — 151-153. С 2023 года планируется выпускать по 156 единиц ежегодно.

Истребители F-35 Lightning II разработаны в трёх модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015-м, F-35A — в 2016 году, а F-35C американские ВВС приняли на вооружение в 2019 году.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
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