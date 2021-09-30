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В КНДР испытана баллистическая ракета с гиперзвуковым боевым блоком

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Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 28 сентября 2021 года в Северной Корее был произведен испытательный запуск новой "гиперзвуковой ракеты" "Хвасон-8" (Hwasong 8). Судя по тексту сообщения ЦТАК, эта баллистическая ракета впервые в КНДР использует ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащена управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью. Визуально, впрочем, боевая часть "Хвасон-8" с управляющими поверхностями похожа на корректируемую боевую часть американской ракеты средней дальности Pershing II.

Запуск новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021 (с) ЦТАК

В сообщении ЦТАК дословно говорится:

Академия национальной обороны КНДР утром 28 сентября в селе Доян уезда Рёнрим провинции Чаган провела испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной науки смотрел испытательный запуск.

Работа по исследованию и разработке гиперзвуковой ракеты - одна из первоочередных 5 задач отрасли стратегического оружия в пятилетке развития оборонной науки и разработки системы вооружений, выдвинутой на VIII съезде партии, продвигалась по последовательному, научному и надежному процессу разработки.

Разработка этой системы вооружений, которая считалась важнейшей работой при особом внимании ЦК партии, имеет большое стратегическое значение в чрезвычайном повышении самостоятельной сверхсовременной научно-технической мощи в области обороны страны и всестороннем укреплении самозащитной обороноспособности нашего государства.

В первом испытательном запуске ученые оборонной отрасли подтвердили управляемость и стабильность ракеты на активном пролете, ее технические характеристики, включая управляемую подвижность и особенность планирующего полета отделенной гиперзвуковой боеголовки планирующего полета.

Также подтвердили безопасность впервые внедренной ампульной системы ракетного топлива и двигателя.

В результате испытательного запуска все запланированные технические характеристики удовлетворили проектные требования.

Пак Чон Чхон отметил о стратегической важности разработки гиперзвуковой ракеты и ее поставки на боевое дежурство, а также о военном значении, которое имеет ампульная топливная система ракеты.

Он подчеркнул, что весь оборонный научно-исследовательский коллектив и рабочий класс военной промышленности должны смелее подняться на претворение в жизнь постановления VIII партсъезда, и тем достичь еще огромных успехов в работе по сто и тысячекратному укреплению обороноспособности страны.

Реконструированное изображение новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021 (с) ЦТАК

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Pershing II
Проекты
ГЗЛА
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