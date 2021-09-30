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Российская газета

На учении в Крыму десантники использовали новые способы борьбы с дронами

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Источник изображения: Предоставлено Минобороны РФ

В среду, 29 сентября, на полигоне "Опук" в Крыму прошел заключительный этап тактического учения двух полков Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ.

Используя штатную технику и вооружение боевых машин десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ "Ракушка", солдаты и офицеры при поддержке танковых и артиллерийских подразделений отработали на полигоне наступательные действия. Они наносили поражение условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30. Наступление десантники вели в условиях активного применения условным противником беспилотных средств.

За действиями крылатой пехоты наблюдал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Позже, на разборе учения, он отметил грамотное управление подразделениями в звене отделение - взвод- рота и похвалил слаженные действия военнослужащих. Особо замминистра оценил стремление командиров использовать на поле боя опыт современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Евкуров также сказал о новых подходах, которые десантники продемонстрировали в борьбе с беспилотниками и низколетящими целями условного противника.

"На этом учении хочется отметить действия так называемых мобильных групп по борьбе с БпЛА, действия мелких тактических групп и процесс управления огнем. Видно, что в ходе подготовки к учению командиры уделили этим вопросам особое внимание", - заметил Юнус-Бек Евкуров.

Всего в полковом тактическом учении в Крыму командование ВДВ задействовало до двух тысяч военнослужащих и около ста единиц боевой и специальной техники.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Нона-С
Т-72
Т-72Б
Проекты
БПЛА
Военные учения
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