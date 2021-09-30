"Хвасон-8": что известно о новой гиперзвуковой ракете КНДР

В Северной Корее создана новая ракета "Хвасон-8", способная эффективно преодолевать американскую противоракетную оборону. Об ее успешном запуске, состоявшемся в минувший вторник, сообщило информационное агентство ЦТАК.

Only photo of North Korea's new Hwasong-8 "hypersonic missile" (극초음속미사일) pic.twitter.com/oG1s2K1tYq — Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 28, 2021

Отмечается, что старт был произведен из района населенного пункта Доян уезда Ренрим провинции Чаган.

В ходе первого испытательного полета были подтверждены характеристики управляемости, в том числе отделяемой планирующей гиперзвуковой боевой части.

Известно, что подобные боеголовки плохо обнаруживаются и, соответственно, перехватываются существующими на Западе системами ПВО и ПРО.

Еще одной особенностью этой разработки является внедрение бортовой ампульной системы хранения ракетного топлива. Это позволяет заправленной ракете длительное время находиться в дежурном режиме, что существенно повышает боевую готовность, упрощает эксплуатацию и делает ее более безопасной.

Как отмечает ЦТАК, работы в этой области считаются одним из пяти наиболее важных направлений в создании стратегического оружия в пятилетке развития оборонной науки и систем вооружений, выдвинутой на VIII съезде Трудовой партии Кореи.

В этом месяце также сообщалось об успешном испытании крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии в 1500 км. Также стало известно о существовании в КНДР ракетных поездов.

Новая северокорейская гиперзвуковая ракета «Хвасон-8» в сравнении с северокорейскими баллистическими ракетами «Хвансон-12» и «Хвансон-14». pic.twitter.com/IRTi3YdkhC — Белый лев (@brokly990) September 29, 2021

Алексей Брусилов