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Известия.ru

Украина утвердила свою космическую программу на $1,5 млрд

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Украинское правительство утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021–2025 годы стоимостью 40,78 млрд гривен (свыше $1,5 млрд). Члены кабинета министров одобрили это решение на заседании, которое транслировали украинские телеканалы 29 сентября.

Как следует из документа, из госбюджета страны на реализацию программы предусматривается израсходовать 15,76 млрд гривен (порядка $590 млн).

Главные задачи программы — создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности, внедрение космических технологий на рынке услуг и создание космических систем наблюдения Земли.

Кроме того, документ ставит целью создание правовых и технических условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием низкоорбитальных и геостационарных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем навигационного и координатно-временного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo и других.

Авторы программы рассчитывают, что она «позитивно скажется на реализации проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны».

Также Украина намерена расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством для получения членства страны в этой организации.

17 сентября «Укроборонпром» проинформировал, что Украина намерена доставить свой государственный флаг на Луну в 2022 году.

Ранее, 12 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что первый полет человека в космос якобы был бы невозможен без Украины. При этом еще в декабре прошлого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский указал, что, хоть страна и считает себя космической державой со времени распада СССР, она не запустила ни одного спутника. Политик назвал этот факт позором, отметив, что спутники есть даже у некоторых государств Африки.

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Страны
Россия
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
Укроборонпром
Проекты
GPS
Луна
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