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Ракета «Союз» отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в 2022 году

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

Ракета «Союз» отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в конце 2022 году. Об этом 29 сентября сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

«Миссия ESA Euclid достигла новой вехи в своем развитии: успешно протестированы телескоп и инструменты, показавшие, что он может работать и достигать требуемых характеристик в экстремальных условиях космоса. Euclid будет изучать темную энергию и темную материю»,— говорится в сообщении.

Euclid будет запущен с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане в конце 2022 года.

Контракт на запуск Euclid ракетой «Союз СТ» с Куру был подписан между ESA и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, в качестве резервной ракеты была предложена европейская Ariane 6.

Как отмечается, Euclid отобразит миллиарды галактик с беспрецедентной точностью на расстоянии до 10 млрд световых лет от Земли. Съемка покроет более трети ночного неба. Измерения позволят лучше понять историю расширения Вселенной и скорость роста космических структур.

Телескоп рассчитан на шесть лет работы. Он будет искать следы существования темной материи и темной энергии, которая, как отмечают исследователи, ответственна за быстрое расширение Вселенной.

Ранее, 6 августа, российско-германский космический телескоп «Спектр-РГ» подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение далекого квазара, черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии, который образовался на ранних стадиях формирования Вселенной.

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Страны
Гвиана
Германия
Россия
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Союз РН
Союз-2 РН
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