Saab получила новый заказ на поставку гранатометов "Карл-Густав" M4

ЦАМТО, 29 сентября. Шведская компания Saab объявила о получении от неназванной страны заказа на поставку новых 84-мм переносных противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4 и комплекта боеприпасов для них.

Общая стоимость заказа составляет около 900 млн. шведских крон (104 млн. долл.). Поставки должны быть завершены в 2022 году. Другие детали, касающиеся заказчика и заказа, не раскрываются по условиям соглашения.

Как сообщал ЦАМТО, последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели. Последняя версия позволяет применять новые боеприпасы и совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Кроме того, M4 позволяет вести стрельбу программируемыми боеприпасами.

С момента первой демонстрации в 2014 году, компания Saab подписала контракты на поставку гранатометов "Карл Густав" M4 с четырнадцатью странами мира.