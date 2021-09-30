В России завершили заводские испытания "умного" грузового парашюта

Он может транспортировать до 250 кг груза

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заводские испытания транспортной парашютной системы холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), которая с помощью навигационного комплекса может в автоматическом режиме с максимальной точностью доставить к месту около 250 кг груза, завершились. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ростеха.

"Разработка холдинга показала свою надежность в рамках заводских испытаний, которые продлились шесть месяцев. За это время систему десантировали в Московской, Рязанской областях, а также в Крыму. Теперь мы переходим к этапу летно-конструкторских испытаний, которые планируем завершить в первом квартале 2022 года. Кроме того, наши конструкторы уже модернизировали собственную разработку, увеличив ее грузоподъемность до 500 кг. Эта система сейчас проходит исследовательские испытания", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Транспортная система состоит из десантной платформы, парашюта с управляемым куполом типа "крыло", а также оборудования для автоматического полета и наведения. Система ориентируется по координатам ГЛОНАС или GPS, может управляться с земли или спускаться в режиме "ведомого". В этом случае груз следует за "ведущим" парашютистом.

"Главное преимущество системы - точность. Испытания подтвердили, что при сбросе с высоты 4 тыс. м погрешность при приземлении не превышает 100 м. Это позволяет сократить время развертывания грузов и планировать их доставку на качественно новом уровне. Возможности парашюта позволяют десантировать различное вооружение, оборудование и боеприпасы", - отметили в авиационном кластере Ростеха.

Система создана в инициативном порядке Ивановским парашютным заводом "Полет" холдинга "Технодинамика".