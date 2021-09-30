Американцы стали миролюбивей

Социологический опрос, проведëнный внепартийным фондом Eurasia Group Foundation (штаб-квартира в Нью-Йорке) с 27 августа по 1 сентября, показал, что большинство американцев хотели бы видеть во внешней политике США больше дипломатических усилий и меньше военного участия за границами страны.

Результаты замера общественного мнения оказались в распоряжении агентства Reuters 28 сентября.

Согласно исследованию, 58,3% его участников считают, что Соединëнные Штаты должны активнее участвовать в переговорах по таким вопросам, как изменение климата, защита прав человека и миграция. При этом 21,6% полагают, что США следует меньше взаимодействовать с другими странами, 20,1% не придерживаются определëнной точки зрения по этому вопросу.

Из 2168 респондентов 42,3% считают, что Соединëнным Штатам следует уменьшить количество своих войск в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, сократить свои обязательства по защите других стран и постепенно переложить ответственность за региональную безопасность на своих союзников. 32,2% респондентов считают, что США должны либо сохранить, либо увеличить своë военное присутствие за рубежом, сообщает Eadaily.