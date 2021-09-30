The National Interest (США): эти катастрофы АПЛ не похожи ни на какие другие

До сих пор остается загадкой, что именно случилось с АПЛ «Скорпион» — она не вернулась в порт 27 мая 1969 года. ВМС США начали поиски, но в конце концов объявили её утерянной. В итоге АПЛ была обнаружена исследовательским кораблем ВМС на глубине три километра в том же году. Рассказ о катастрофах наших и американских АПЛ.

Список крупнейших подводных трагедий

После Второй мировой США, Россия и Китай - а с ними и ряд других стран - теряли суда и экипажи в результате несчастных случаев. Служить на подводном флоте всегда было делом рискованным даже при самых благоприятных обстоятельствах - и, скорее всего, так и будет впредь. Даже самые высокотехнологичные атомные подводные лодки могут оказаться на дне морском, если экипаж допустит оплошность или подведут технологии.

Вот список самых страшных подводных катастроф за последние несколько десятилетий.

"Курск", 2000

Пожалуй, главной подводной катастрофой за последнее время стала гибель российской лодки К-141 "Курск". Это была АПЛ с управляемыми ракетами проекта 949А класса "Антей" (по классификации НАТО - Oscar II). 12 августа 2000 года на огромной подводной лодке водоизмещением 16 000 тонн произошел мощный взрыв, в результате которого погибли все 118 членов экипажа.

Обломки "Курска" удалось обнаружить, и в конечном итоге причиной аварии была признана торпеда "Кит" 65-76А. Хотя мощи у этого оружия хватало, чтобы одним попаданием уничтожить целый авианосец, по непостижимому замыслу советских инженеров торпеда работала на перекиси водорода - веществе летучем и требующем крайней осторожности. К несчастью для экипажа "Курска", им явно не хватило ни подготовки, ни опыта обращения с этим оружием.

После гибели "Курска" торпеды, снаряжавшиеся перекисью водорода, ВМФ России снял с вооружения.

"Комсомолец", 1989

К-278 "Комсомолец" была единственной лодкой проекта 685 "Плавник" (по классификации НАТО - Mike). В первую очередь опытный образец для новых технологий, "Комсомолец" водоизмещением 8 000 тонн был одной из самых мощных подводных лодок в истории - его рабочая глубина превышала 900 метров. Как и проект 661 "Анчар" (по классификации НАТО - Papa), проект 685 "Плавник" разрабатывался для отработки технологий автоматизации и совершенствования возможностей Советского Союза по созданию титановых корпусов высокого давления.

Лодка затонула 7 апреля 1989 года в результате пожара на борту, который повлек за собой цепочку катастрофических событий. Несмотря на героические усилия экипажа, в результате аварии погибли 42 из 69 подводников. При этом лишь четверо погибли из-за пожара, а остальные скончались от ядовитого дыма и переохлаждения в ледяной воде. Если бы ВМФ СССР оперативнее развернул спасательную операцию, удалось бы спасти больше людей.

Тем временем "Комсомолец" c атомным реактором и двумя ядерными боеголовками на борту поврежденного корпуса до сих пор покоится на глубине 1 700 метров в Баренцевом море - то есть катастрофа ждет повторения.

К-8, 1970

Атомная ударная подводная лодка проекта 627А "Кит" (по классификации НАТО - November) К-8 затонула после пожара 12 апреля 1970 года. (Отдельного названия у К-8 не было, СССР вообще называл свои подлодки лишь изредка).

Подводная лодка загорелась на учениях 8 апреля 1970 года, - пожар вспыхнул в двух отдельных отсеках. По всей видимости, возгорание возникло в результате попадания масла в систему регенерации воздуха. После того, как огонь распространился по лодке через систему кондиционирования воздуха и реакторы отключились, капитан приказал экипажу покинуть судно. Однако по прибытии спасательного судна экипаж вернулся на борт. В конце концов лодка затонула во время буксировки в шторм - вместе с 52 членами экипажа.

Вообще у русских было множество несчастных случаев в связи с возгоранием на борту. Первую в России АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" чуть было не уничтожил пожар из-за кустарного ремонта в сентябре 1967 года. "В балластовой цистерне была установлена нештатная прокладка от… пивной бутылки. Естественно она отлетела, гидравлика просочилась под давлением в 100 атмосфер и в распыленном состояние попала на фонарь освещения, у которого был разбит предохранительный колпак. Сразу произошло воспламенение", - рассказал "Правде" бывший член экипажа.

"Скорпион" (Scorpion, SSN-589), 1969

У России и Советского Союза катастроф на подводных лодках хватало, но и ВМС США тоже доводилось терять свои суда. 22 мая 1969 года ударная подводная лодка "Скорпион" типа "Скипджек" исчезла в 650 километрах к юго-западу от Азорских островов с 99 подводниками на борту.

Что именно случилось со "Скорпионом", до сих пор остается загадкой, - лодка попросту не вернулась в порт 27 мая того же года. ВМС США развернули поисковую операцию, но в конце концов 5 июня признали утрату. Позже в том же году АПЛ была обнаружена исследовательским кораблем ВМС на глубине 3 километра.

Источник в ВМС США сообщил, что у них есть некое представление о судьбе "Скорпиона", но подробнее распространяться об этом не стал. Большинство открытых источников в числе наиболее вероятных причин называют нештатное срабатывание батареи торпед Mark 37.

"Трешер" (Thresher, SSN-593), 1963

Лодка "Трешер" затонула 10 апреля 1963 года с 129 подводниками на борту. Это была первая катастрофа на АПЛ - причем с наибольшим числом жертв по сей день. И в отличие от "Скорпиона", ВМС США точно сообщили, что привело к гибели "Трешера" - ненадлежащий контроль качества.

Подводная лодка затонула при погружении на испытательную глубину около 400 метров. За пять минут до потери связи с судном спасательное судно подводных лодок "Скайларк" получило искаженное сообщение подводной связи, где сообщалось о незначительных технических неисправностях на борту "Трешера". "Скайларк" получил еще несколько таких же искаженных сообщений, после чего гидролокатор уловил звук взрыва.

Следственный суд военно-морского флота вероятной причиной аварии назвал трещину в сварном шве трубопровода.

В результате затопления машинного отделения забортной водой остановился ядерный реактор. Аварийная продувка главных балластных цистерн не сработала из-за образования в трубопроводах ледяных пробок - остановить затопление экипаж не смог.

Как следствие гибели "Трешера" ВМС США учредили программу безопасности подводных лодок SUBSAFE - тщательно задокументированную систему проверок и повторных проверок всех ключевых узлов АПЛ.

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