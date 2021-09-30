Замминистра обороны РФ Фомин обсудил в Исламабаде ситуацию в Афганистане

В среду, 29 сентября в Исламабаде прошло заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности. Наше военное ведомство там представлял замминистра обороны Александр Фомин.

По итогам этой встречи стало известно, что Россия и Пакистан настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества в оборонной сфере. "Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - заявил Фомин после общения с местными коллегами.

Замминистра обороны России подчеркнул, что векторы развития отношений между Москвой и Исламабадом в военной области задает регулярный политический диалог и конструктивное взаимодействие, как в двустороннем формате, так и рамках международных организаций, включая ООН и ШОС. "Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности", - отметил Фомин.

Он обратил внимание на то, что Пакистан является одним из немногих государств, с которым в текущем году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку в мире, наши военные продолжали активно проводить запланированные совместные мероприятия. По словам Фомина, двусторонние встречи, проведенные в последние годы, способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов.

Замминистра обороны РФ также сказал, что участники третьего заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. "Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе", - заявил Фомин.

Он отметил, что "необходимость углубления взаимодействия России и Пакистана обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране. По оценке замминистра обороны РФ, вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане - один из наиболее важных в политической повестке дня, "в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности".

Юрий Гаврилов