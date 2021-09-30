Войти
Российская газета

Замминистра обороны РФ Фомин обсудил в Исламабаде ситуацию в Афганистане

356
0
0
Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

В среду, 29 сентября в Исламабаде прошло заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности. Наше военное ведомство там представлял замминистра обороны Александр Фомин.

По итогам этой встречи стало известно, что Россия и Пакистан настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества в оборонной сфере. "Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - заявил Фомин после общения с местными коллегами.

Замминистра обороны России подчеркнул, что векторы развития отношений между Москвой и Исламабадом в военной области задает регулярный политический диалог и конструктивное взаимодействие, как в двустороннем формате, так и рамках международных организаций, включая ООН и ШОС. "Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности", - отметил Фомин.

Он обратил внимание на то, что Пакистан является одним из немногих государств, с которым в текущем году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку в мире, наши военные продолжали активно проводить запланированные совместные мероприятия. По словам Фомина, двусторонние встречи, проведенные в последние годы, способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов.

Замминистра обороны РФ также сказал, что участники третьего заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. "Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе", - заявил Фомин.

Он отметил, что "необходимость углубления взаимодействия России и Пакистана обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране. По оценке замминистра обороны РФ, вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане - один из наиболее важных в политической повестке дня, "в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
24.12.2018
Победа достается более… хитрому
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
21.09.2016
Российское оружие уведут в Гималаи
11.09.2008
РОССИЯ ПРИРАСТАЕТ БАЗОЙ В АЙНИ. РАСШИРЕНИЕ ВТС С ТАДЖИКИСТАНОМ - ЗАСЛОН ЭКСПОРТУ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИЗ АФГАНИСТАНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?