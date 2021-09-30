Китай удивляет мир военными разработками

Весь цвет китайского ОПК представлен в эти дни в Чжухае. Вчера, 28 сентября, в этом городе открылась 13-я международная авиационная и аэрокосмическая выставка, более известная как Airshow China 2021.

В течение шести дней свои наработки представят ряд китайских и зарубежных компаний. Среди наиболее интересных экспонатов — истребитель J-20, тяжёлый транспортный самолёт Y-20, самолёт раннего предупреждения KJ-500, бомбардировщик H-6K и ракетный комплекс ПВО HQ-9B.

Открытие Airshow China 2021

Впервые широкой публике представлены новый китайский самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) J-16D и высотный разведывательный беспилотник WZ-7.

Сюжет телеканала CCTV о новых китайских беспилотниках

Не меньший интерес организаторы мероприятия проявили к новым китайским ракетам.

Сюжет телеканала CCTV о новых китайских ракетах и их носителях