The Independent (Великобритания): США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты, созданной Raytheon Technologies

Эта ракета способна развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и руководители проекта гордятся своим достижением, сообщила автор. Читатели достижение не оценили: «Мы способны нести смерть на гиперзвуковых скоростях. При этом — не в состоянии обеспечить всеобщий доступ граждан к медицинской помощи!»

Соединенные Штаты провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты компании Raytheon - гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем, способного развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Об этом Пентагон сообщил в понедельник, 27 сентября.

Эта операция, которая стала первым успешным испытанием крылатой ракеты такого типа с 2013 года, была проведена военно-воздушными силами США в сотрудничестве с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Лётные испытания ракеты HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept - концепт гиперзвукового воздушно-реактивного оружия) прошли на прошлой неделе. По словам Эндрю Кнедлера (Andrew Knoedler), руководителя программы в DARPA, эти испытания продемонстрировали, что новая гиперзвуковая ракета обладает "высокой эффективностью".

Кнедлер добавил: "Успешные испытания ракеты HAWC стали кульминацией многолетнего успешного сотрудничества правительства и отрасли, в рамках которого одна целеустремленная команда сумела достичь чрезвычайно трудной цели благодаря интенсивной совместной работе".

Он добавил: "Этот исторический полет не стал бы возможным без самоотдачи всей отрасли, ВВС США и специалистов по проведению летных испытаний ВМС США, которые упорно шли к поставленной цели, несмотря на пандемию, чтобы это чудо произошло".

Целью испытаний новой гиперзвуковой ракеты была среди прочего отработка безопасной отстыковки снаряда от самолета, запуск двигателей и запуск стартового ускорителя. Согласно пресс-релизу DARPA, все основные задачи испытаний были выполнены.

Двигатель ракеты HAWC, созданной компанией Raytheon Technologies, разгоняет ее до скорости, превышающей 5 Махов - это в пять раз больше скорости звука.

В пресс-релизе говорится следующее: "Лучше всего аппарат HAWC показывает себя в богатой кислородом атмосфере, где благодаря скорости и маневренности ее сложно своевременно обнаружить. Она может поражать цели гораздо быстрее, чем дозвуковые ракеты, и обладает значительной кинетической энергией даже без применения мощных взрывчатых веществ".

Кнедлер добавил: "Испытание ракеты HAWC в свободном полете стало успешной демонстрацией возможностей, благодаря которым гиперзвуковые крылатые ракеты станут высокоэффективным инструментом наших вооруженных сил. Это еще на один шаг приближает нас к переходу HAWC в разряд исторических программ, которые обеспечивают американских военных средствами следующего поколения".

Комментарии читателей:

Freethought

Мы способны нести смерть на гиперзвуковых скоростях. При этом - не в состоянии обеспечить всеобщий доступ граждан к медицинской помощи - ни с какой скоростью! Как это ужасно!

Outthebox

Еще одна сверхдержава с очередным "восхитительным оружием", которое способно подарить нам надежду, связывающую представителей разных поколений, и сохранить нашу планету для будущих поколений! И все это аргументируется необходимостью "добиться мира во всем мире".

Obsessionat

У сотрудников гуманитарных организаций и невинных мирных граждан появилась еще одна причина для страха.

Wordee

Мне кажется, это та самая технология, которую уже освоили русские и китайцы, если верить их словам. То есть американцы просто догоняют другие страны.

Это не имеет никакого отношения к тому, как войны будут вестись в будущем. Уже сейчас войны по всему миру ведут люди, сидящие за компьютерными терминалами. Более плебейские аспекты этой борьбы можно наблюдать на этих самых площадках. Добро пожаловать в холодную войну 2.0.

SuibhneGeilt

Люди - на самом деле самые отвратительные существа. Слишком часто их успех выражается в изобретении новых способов убивать друг друга.

1Eloise в ответ SuibhneGeilt

Разве вы не видите в этом никакой иронии?

Вернеру фон Брауну давали деньги для того, чтобы он проводил свои гражданские исследования, а в результате мы получили самое страшное оружие, которое только можно себе представить.

Сегодня наши вооруженные силы разрабатывают управляемые ракеты, способные развивать скорость в 5 Махов, которые в мирное время вполне можно будет использовать в гражданских целях.

Russ в ответ 1Eloise

Если свернуть наш безумно раздутый военный бюджет, это поможет достичь гораздо большего числа "гражданских целей", нежели расходование Бог знает какого количества наших с вами денег и растрачивание ресурсов на эти жалкие бесполезные усилия.

Как будто Соединенным Штатам действительно необходимо увеличить скорость, с которой они способны нести безграничные разрушения и смерть на нашей планете.

Yes90125

Я надеюсь, что эта ракета окажется одним из таких средств ведения гиперзвуковой войны нового поколения, которые не будут убивать людей, а будут лишь оставлять у них безошибочное ощущение поражения.

Хелен Элфер (Helen Elfer)