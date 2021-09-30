Замглавы Минобороны Фомин: Россия и Пакистан продолжат укреплять военное сотрудничество

ИСЛАМАБАД, 29 сен – РИА Новости. Россия и Пакистан подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области, заявил заместитель министр обороны РФ Александр Фомин по итогам заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведенного в среду в Исламабаде.

"Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе", - сказал Фомин по итогам заседания, отметив, что "необходимость углубления нашего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране".

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане, - один из наиболее важных в политической повестке дня, в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности.

"Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что векторы развития отношений между Москвой и Исламабадом в военной области задает регулярный политический диалог и конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и рамках международных организаций, включая ООН и ШОС.

"Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности", - отметил Фомин.

Он обратил внимание на то, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым в этом году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку во всем мире, продолжали активно осуществляться совместные мероприятия, которые были запланированы.

Фомин выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных военным ведомством РФ в 2021 году. По его словам, двусторонние встречи, проведенные в последние годы, способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов.