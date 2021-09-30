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Интерфакс-АВН

Морской десант Северного флота провел учения по обороне побережья Якутии

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БПК "Североморск"
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск".
Источник изображения: Aleksey Lisitsyn

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Арктическая группировка Северного флота (СФ) отработала высадку морского десанта на необорудованное побережье Якутии, сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева в море Лаптевых отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Якутии возле посёлка Тикси", - говорится в сообщении

Отмечается, что учение состоялось в сложных гидрометеорологических условиях при низкой температуре воздуха и порывистом ветре. В учениях были задействованы экипаж большого десантного корабля "Георгий Победоносец", личный состав и техника морской пехоты.

"В настоящее время отряд кораблей и судов арктической группировки во главе с флагманом - БПК "Североморск" двигаются по трассе Северного морского пути в западном направлении и готовятся к проходу ледовоопасных районов", - сообщили в СФ.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
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