Морской десант Северного флота провел учения по обороне побережья Якутии

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Арктическая группировка Северного флота (СФ) отработала высадку морского десанта на необорудованное побережье Якутии, сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева в море Лаптевых отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Якутии возле посёлка Тикси", - говорится в сообщении

Отмечается, что учение состоялось в сложных гидрометеорологических условиях при низкой температуре воздуха и порывистом ветре. В учениях были задействованы экипаж большого десантного корабля "Георгий Победоносец", личный состав и техника морской пехоты.

"В настоящее время отряд кораблей и судов арктической группировки во главе с флагманом - БПК "Североморск" двигаются по трассе Северного морского пути в западном направлении и готовятся к проходу ледовоопасных районов", - сообщили в СФ.