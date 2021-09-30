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Российская газета

Радиоуправляемую мишень в виде танка М1 Abrams показали в Китае

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Источник изображения: rg.ru

На международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае представлен не совсем обычный образец техники. Внешне он очень напоминает американский основной боевой танк М1 Abrams, правда окрашен в нехарактерный для заокеанской техники пиксельный камуфляж.

Как можно заметить по фотографиям, его гусеничные ленты и катки - не настоящие, а передвигается этот макет на обычных автомобильных колесах. Судя по сопроводительным материалам, перед нами - одна из специальных машин, которая должна изображать на учениях маневрирующего противника. Если такой объект будет находиться на каком-то расстоянии от реальных танков, то вполне будет похож на настоящую цель.

Разумеется, этот М1 не всегда будут расстреливать боевыми снарядами, известно, что на учениях китайской армии активно используются лазерные имитаторы поражения.

Ненастоящий Abrams весит всего 3000 кг, в качестве платформы применено трехосное шасси с дизельным двигателем. Полные баки топлива позволяют проехать 200 км. Его длина - 9,75 м, ширина - 3,75 м, высота - 2,45 м. Как сообщается, максимальная скорость по шоссе может достигать 86 км/ч.

"Танком" можно управлять изнутри или при помощи специального радиооборудования на дистанции до 5000 метров. Опытный оператор может существенно усложнить выполнение учебных задач противостоящим экипажам.

В пояснительных материалах упоминается, что кроме тяжелой техники разработчики готовы поставлять также машины, выполненные в виде БМП или бронеавтомобилей.

Похожие образцы уже нашли применение во многих армиях мира. Они позволяют повысить безопасность учебного процесса, а также экономить ресурс настоящей материальной части.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
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