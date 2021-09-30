Весь российский контингент покинул Беларусь после учений "Запад-2021"

Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавший в стратегических учениях "Запад-2021" на территории Беларуси, отправился в пункты своей постоянной дислокации. Информацию об этом подтвердили в среду в военном ведомстве РБ.

Как ранее информировал "СОЮЗ", Белорусско-российские стратегические учения проходили на полигонах Союзного государства с 10 по 16 сентября. На территории Беларуси в них приняло участие около 12 800 человек, в том числе около 2 500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Кроме того, уточнили в Министерстве обороны, в совместных маневрах было задействовано до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

Для отработки задач учений на территории Беларуси использовались 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский, напоминают новостные порталы.

Юрий Сизов