Космонавт опубликовал фотографии МКС, снятые во время перестыковки "Союза"

На снимках полностью видна станция в новой конфигурации

БАЙКОНУР, 29 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий в Twitter опубликовал новые фотографии Международной космической станции, которые были сделаны во время перестыковки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Новые фотографии Международной космической станции! Друзья, как вы знаете, вчера мы перестыковали наш пилотируемый корабль #СоюзМС18 с модуля «Рассвет» на новый модуль #Наука. Всё прошло в штатном режиме! А еще мы успели сделать уникальные снимки #МКС в новой конфигурации. pic.twitter.com/ICm8YYirIj - Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 29, 2021

"Друзья, как вы знаете, вчера мы перестыковали наш пилотируемый корабль "Союз МС-18" с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука". Все прошло в штатном режиме! А еще мы успели сделать уникальные снимки МКС в новой конфигурации (вместе с модулем "Наука" - прим. ТАСС)", - написал Новицкий в Twitter.

На снимках полностью видна станция. Фотографии были сделаны во время автономного полета корабля.

Перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с малого исследовательского модуля "Рассвет" на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль "Наука" была выполнена 28 сентября.

Перестыковку корабля произвел российский космонавт Олег Новицкий. На борту также находились космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Операция выполнялась в ручном режиме. Всего полет вокруг МКС во время перестыковки занял в этот раз 42 минуты.