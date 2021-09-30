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Известия.ru

В российском МИДе оценили ситуацию с пусками ракет КНДР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/kcnawatch.co

Россия отслеживает информацию о пусках ракет КНДР. Ситуация вокруг пусков влияет на перспективы диалога по ядерному разоружению полуострова. Об этом 29 сентября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему. Соотносим ее, разумеется, с соответствующими резолюциями СБ ООН, которым был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей, в том числе в ракетной сфере КНДР», — сказал Рябков.

Он отметил, что Россия против любых попыток использовать пуски ракет КНДР для дальнейшего нагнетания ситуации в регионе. В МИДе призвали как можно скорее начать диалог с КНДР.

«Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Главное сейчас не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу», — отметил замминистра.

Ранее в среду Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8». Как сообщали СМИ, южнокорейские и американские разведслужбы анализируют запуск для получения дополнительной информации.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея выразил мнение, что разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии, поэтому такое вооружение пока не представляет опасности.

Днем ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Правительство Японии поделилось подозрениями, что речь идет о баллистической ракете.

МИД Великобритании выступил с осуждением действий Северной Кореи после запуска ракеты. В распространенном 28 сентября заявлении ведомство призывает Пхеньян вернуться за стол переговоров, чтобы возобновить диалог по ядерному урегулированию на Корейском полуострове.

США осудили запуск, назвав его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которое представляет угрозу для региона и международного сообщества. Кроме того, администрация Штатов призвала официальный Пхеньян к диалогу.

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