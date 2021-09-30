Тихоокеанцы отстрелялись «Вулканами» и «Гранитами»

АПЛ «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения у побережья Камчатки провели пуски крылатых ракет по мишени на расстоянии свыше 450 км.

Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«В рамках учения Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж АПРК «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит»», - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров, проинформировали в пресс-службе.

Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб обеспечивали 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Отмечается, что для объективного контроля результатов выполнения стрельбы привлекались самолёты морской авиации и беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении.