Войти
Военно-промышленный курьер

Тихоокеанцы отстрелялись «Вулканами» и «Гранитами»

395
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

АПЛ «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения у побережья Камчатки провели пуски крылатых ракет по мишени на расстоянии свыше 450 км.

Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«В рамках учения Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж АПРК «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит»», - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров, проинформировали в пресс-службе.

Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб обеспечивали 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

 Отмечается, что для объективного контроля результатов выполнения стрельбы привлекались самолёты морской авиации и беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гранит
К-186 Омск
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
03.09.2020
"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России
28.08.2020
Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США
28.08.2020
Атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" устроили стрельбу в море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?