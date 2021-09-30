США создали группу эсминцев для противодействия подлодкам ВМФ России

В США создали оперативную группу кораблей для противостояния российским подлодкам в Атлантике.

Новое противолодочное соединение "Грейхаунд" появилось у ВМС США. Об этом сообщает портал The Drive. Состав группы будет ротационным, но известно, что на постоянной основе в нее вошли четыре эсминца класса Arleigh Burke.

"Задача "Грейхаунд" - обеспечить флот предсказуемыми, постоянно готовыми и полностью сертифицированными боевыми кораблями", - заявил в понедельник контр-адмирал ВМС Брендан Маклейн, глава надводного флота в Атлантике. - "Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание российской подводной активности в Атлантике и морскую оборону нашей страны".

Название оперативной группы, по всей видимости, является, отсылкой к одноименному фильму 2020 года с Томом Хэнксом в главной роли, полагает автор статьи. Она основана на романе К.С. Форестера "Добрый пастырь". В центре книги и ее экранизации - подвиг эсминца ВМС США, защищавшего торговые суда в Атлантике во время Второй мировой войны.

Создание соединения "Грейхаунд" стало результатом многолетних заявлений представителей ВМС и других американских военных ведомств о потенциальной угрозе, исходящей от российских подводных лодок у восточного побережья США. Особое беспокойство вызывает пополнение ВМФ РФ более современных и тихими АПЛ с управляемыми ракетами класса "Ясень" и "Ясень-М".

Олег Корякин