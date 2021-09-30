Греция выбрала французские фрегаты

Французское предложение победило в греческом тендере на закупку новых фрегатов для флота. Вчера, 28 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали меморандум о взаимопонимании (MOU).

Через три месяца стороны планируют подписать твёрдый контракт. Ожидается, что Греция закажет три фрегата проекта FDI HN общей стоимостью €3 млрд. Кроме того, в договоре будет прописана возможность закупки дополнительного, четвёртого корабля.

Рендер фрегата типа FDI HN Источник изображения: naval-group.com

В сумму €3 млрд уже включено вооружение (в частности ракеты Aster 30 и Exocet), а также трёхгодичное обслуживание кораблей. Планируется, что первая пара фрегатов будет передана ВМС Греции в 2025 году, а третий — в 2026 году.

Проект фрегатов FDI HN (водоизмещение — порядка 4500 т) разработан компанией Naval Group для французского флота. Планируется, что первый из них сойдёт на воду в 2024 году. По вооружению и боевым возможностям фрегаты не будут уступать более крупным кораблям проекта FREMM.

Промо-ролик фрегатов проекта фрегатов FDI HN

Помимо фрегатов, греческий флот планирует пополниться новыми корветами — вероятным победителем этого тендера также называют Францию. Ранее Греция присоединилась к кораблестроительному проекту European Patrol Corvette, инициированному Италией и Францией.