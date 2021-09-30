Войти
WarSpot

Греция выбрала французские фрегаты

274
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Французское предложение победило в греческом тендере на закупку новых фрегатов для флота. Вчера, 28 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали меморандум о взаимопонимании (MOU).

Через три месяца стороны планируют подписать твёрдый контракт. Ожидается, что Греция закажет три фрегата проекта FDI HN общей стоимостью €3 млрд. Кроме того, в договоре будет прописана возможность закупки дополнительного, четвёртого корабля.

Рендер фрегата типа FDI HN

Источник изображения: naval-group.com

В сумму €3 млрд уже включено вооружение (в частности ракеты Aster 30 и Exocet), а также трёхгодичное обслуживание кораблей. Планируется, что первая пара фрегатов будет передана ВМС Греции в 2025 году, а третий — в 2026 году.

Проект фрегатов FDI HN (водоизмещение — порядка 4500 т) разработан компанией Naval Group для французского флота. Планируется, что первый из них сойдёт на воду в 2024 году. По вооружению и боевым возможностям фрегаты не будут уступать более крупным кораблям проекта FREMM.

Промо-ролик фрегатов проекта фрегатов FDI HN

Помимо фрегатов, греческий флот планирует пополниться новыми корветами — вероятным победителем этого тендера также называют Францию. Ранее Греция присоединилась к кораблестроительному проекту European Patrol Corvette, инициированному Италией и Францией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Италия
Франция
Проекты
Aster ЗУР
DCNS FREMM
Похожие новости
04.06.2012
Германия оценивает возможность закупки ЗУР SM-3 «Стандарт»
24.03.2008
Компания DCNS подписала соглашение на продажу ВМС Марокко фрегата FREMM
29.10.2007
Марокко приобретет многоцелевой фрегат FREMM компании DCNS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?