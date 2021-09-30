ВВС Бельгии получили третий самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 29 сентября. Компания Airbus Defence and Space с опережением графика передала 23 сентября командованию ВВС Бельгии третий (из семи заказанных) самолет ВТА A-400M "Атлас".

Самолет с хвостовым номером CT-04 прибыл на военно-воздушную базу Мельсбрек (военная зона брюссельского аэропорта), где размещается 15-е транспортное авиакрыло ВВС Бельгии. Таким образом, общее количество самолетов A-400M в составе совместного с ВС Люксембурга подразделения достигло четырех. В общей сложности Люксембург и Бельгия заказали 8 самолетов: семь для ВС Бельгии и один для ВС Люксембурга. Четыре оставшихся A-400M должны быть поставлены к концу 2023 года. Предполагается, что до конца текущего года будут получены еще два самолета: CT-05 в октябре и CT-06 в декабре.

Как планируется, A-400M будут предоставляться Европейскому транспортному авиационному командованию (European Air Transport Command), а через него – Европейским силам быстрого реагирования. После поставки CT-04 общее количество переданных Airbus заказчикам самолетов достигло 101 ед.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран, входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на разработку и поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х годов C-130H "Геркулес", которые планируется списать к концу 2021 года. Проект закупки и последующей эксплуатации A400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет и предоставят три экипажа.

Как планируется, все A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2023 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе Мельсбрек. Полная готовность подразделения к боевому применению запланирована на конец 2024 года.