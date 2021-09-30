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ЦАМТО

Экипаж строящегося корвета "Проворный" прибыл для обучения в Санкт-Петербург

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Проворный
Российский сторожевой корабль (корвет) "Проворный" проекта 20385.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

ЦАМТО, 29 сентября. Экипаж корвета проекта 20385 "Проворный", строящегося на судостроительном предприятии "Северная верфь", прибыл в Санкт-Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.

О готовности учебно-материальной части и тренажерных комплексов Центра к обучению экипажа корвета "Проворный" доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Экипаж сформирован на Тихоокеанском флоте и за время обучения в Объединенном центре ВМФ, которое продлится до ноября текущего года, пройдет комплексную подготовку, позволяющую грамотно и профессионально эксплуатировать технику и вооружение корвета.

В ходе обучения будут отработаны навыки действий корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического оборудования. Также в процессе обучения будет выполнена учебная программа по подготовке к борьбе за живучесть корабля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Проворный
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20385
ТОФ
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