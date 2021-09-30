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Российская газета

Ракетную стрельбу крейсеров ТОФ показали на видео

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Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Тихом океане. В ходе планового учения флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" расстреляли корабль-мишень крылатыми ракетами.

- Атомный подводный крейсер "Омск" выполнил стрельбу из подводного положения. Цель находилась на расстоянии более 450 километров. Район стрельб был закрыт для гражданского судоходства, - уточнили в штабе Тихоокеанского флота.

"Варяг" запустил ракету "Вулкан", "Омск" выстрелил "Гранитом". В обеих комплексах использованы схожие технологии. Ракеты "Вулкана" и "Гранита" подкрадываются к цели на малой высоте и околозвуковой скорости. Они умеют обмениваться информацией и распределять цели. Подойдя ц цели вплотную, ракеты включают головки самонаведения и атакуют одновременно с разных сторон.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
К-186 Омск
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
ТОФ
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