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Российская газета

Видео: Группировка войск ПВО уничтожила 50 мишеней под Астраханью

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Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов соединений и воинских частей ПВО уничтожили более пяти десятков воздушных целей во время учения в Астраханской области.

Как передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие отработали боевые пуски ракет днем и ночью, точность поражения целей составила более девяноста процентов. Уничтоженные мишени имитировали небольшие беспилотники, и крупную технику - ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики. А также - баллистические и крылатые ракеты.

В составе группировки войск ПВО действовали С-300В, Бук-М2, Бук-М1, Тор-М1, Оса-АКМ, Стрела-10, переносные зенитки "Игла-С" и комплексы "Тунгуска". Суммарно -более 700 единиц техники.

В учении в Астраханской области были задействованы части и подразделения, дислоцированные в Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Челябинской областях и на Алтайском крае - в общей сложности более двух тысяч военнослужащих.


Татьяна Воробьева

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Продукция
Бук-М1
Бук-М2
Оса-АКМ
С-300
С-300В
Стрела-10
Тор-М1
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
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