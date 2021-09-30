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Российская газета

NI назвал преимущество баллистических ракет "Ярс"

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Комплекс "Ярс"
Комплекс "Ярс".
Источник изображения: rg.ru

Начавшиеся на Урале масштабные учения РВСН отличаются от предыдущих маневров тем, что все внимание на них сосредоточено на баллистических ракетах "Ярс". Ранее в ходе маневров использовались ракеты разных типов. Благодаря мобильным пусковым установкам "Ярсы" сложнее обнаруживать, отслеживать и наводить на них ракеты, пишет The National Interest.

- В ходе учений запланированы интенсивные перемещения подвижных ракетных комплексов, их маскировка и противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки. Во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа эти задачи будут выполнены качественно новом уровне, - отметили в Минобороны. Комиссия командования РВСН оценит уровень боеготовности тагильского соединения с учетом его перевооружения.

Ракета межконтинентального класса РС-24 "Ярс" пришла на смену МБР "Тополь-М". Она заметно тяжелее предшественника, но по-прежнему ездит на 16-колесном шасси МЗКТ-79221. Ракета может нести до шести термоядерных боеголовок индивидуального наведения мощностью 150-500 килотонн. "Ярс" оснащен цифровой комбинированной системой наведения: инерциальная плюс ГЛОНАСС.

По западным оценкам, в составе РВСН сейчас находятся до 50 тяжелых МБР РС-36М "Воевода", 32 ракеты "Тополь-М" (по 16 в шахтах и на мобильных пусковых установках), более 135 "Ярсов" в мобильном варианте и около 12 - в шахтном. Несмотря на молодость, новая российская баллистическая ракета вскоре будет заменена на еще более новую "Кедр". Активная фаза ее разработка начнется в 2023-2024 годах.


Антон Валагин

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