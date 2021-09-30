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Интерфакс-АВН

Самолёты Су-24М и Су-30СМ провели учение с боевыми стрельбами в Крыму

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Семь самолетов Черноморского флота провели в Крыму учение с бомбометанием и ракетными пусками, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - заявил Рулёв.

По его словам, объекты условного противника были обнаружены самолетом-разведчиком Су-24МР.

Всего в учении было задействовано семь самолётов отдельного морского штурмового полка из состава авиации Черноморского флота, сказал Рулёв.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так и в составе пар", - добавил представитель флота.

Он отметил, что учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

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