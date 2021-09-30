NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете

NASA планирует запустить исследовательский аппарат к самой отдаленной планете Солнечной системы, Нептуну. Пуск запланирован на 2031 год, говорится в документе, опубликованном космическим агентством.

Миссия Neptune Odyssey обойдется в 3,4 миллиарда долларов, ожидается, что аппарат достигнет восьмой планеты к 2043 году.

Космическое путешествие планируется с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy, которые принадлежат компании SpaceX американского миллиардера и исследователя Илона Маска.

Орбиты Нептуна достигал только исследовательский зонд США Voyager-2 в 1989 году, а новая миссия по исследованию самой далекой планеты Солнечной системы станет наиболее дорогой в истории.

Ранее астрономы из США нашли новые доказательства существования гипотетической девятой планеты в Солнечной системе. Они подтвердили, что кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения и действительно может быть вызвана еще не открытым массивным объектом или планетой Х.

Марина Совина