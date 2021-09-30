Франция построит Греции три фрегата

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос подписал с французскими компаниями Naval Group и MBDA соглашение о приобретении трех фрегатов.

Заказ будет способствовать развитию обороны Европы, к обеспечению которой стремится Франция.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Франции.

Греция приобретет у Франции три фрегата Belharra, которые построит Naval Group, с возможностью докупить еще один, пишетгазета La Monde.

Сделку оценивают примерно в €2–3 млрд, рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Reuters со ссылкой на собеседника в правительстве Греции замечает, что за приобретение первых трех французских фрегатов Афины заплатят около €3 млрд, пишет РБК.

Это не «контракт века», как контракт с подводными лодками с Австралией, который был окончательно расторгнут 16 сентября, но сделка будет приятна французскому производителю Naval Group, который должен был произвести подводные лодки для Австралии, замечает La Monde.