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Завершены испытания второго газогенератора российского двигателя для «Суперджета»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно завершила испытания второго опытного газогенератора – «сердца» двигателя ПД-8.

Он предназначен для самолета SSJ-NEW. 

В рамках испытаний была подтверждена корректная работа узлов, требуемые параметры температуры и давления, соответствие экологическим нормам. Следующим этапом проекта станут стендовые испытания первого опытного образца двигателя, которые намечены на начало следующего года. 

Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления – именно эта часть приводит силовую установку в движение. 

В ходе запусков на испытательном стенде оценивалась совместная работа узлов газогенератора, выполнены замеры температуры и давления, а также эмиссии вредных веществ и дыма. По их итогам подтверждена правильность заложенных в горячую часть силовой установки решений. 

«Создание ПД-8 ведется методом параллельной разработки горячей части двигателя, благодаря чему на реализацию проекта уходит меньше времени. Госкорпорация Ростех завершила испытания уже второго опытного газогенератора, которые прошли успешно и подтвердили правильность используемых технологий. Сейчас ведется изготовление узлов для начала сборки опытных образцов ПД-8, стендовые испытания которых намечены на начало 2022 года», – процитировал Ростех первого заместителя генерального директора Госкорпорации Владимира Артякова. 

Параллельно с изготовлением опытных образцов ПД-8 продолжатся и испытания газогенераторов. 

«Подтверждение конструкторских решений на этапе испытаний газогенератора важно для всего хода сертификационных работ по двигателю ПД-8. В планах – испытания газогенератора на высотном стенде ЦИАМ в условиях, близких к работе двигателя. Параллельно компрессор пройдет испытания в составе автономной установки в ЦИАМ для исследования и подтверждения заложенных характеристик», – отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. 

На сегодняшний день в рамках работы над силовой установкой пройден этап технического проекта, завершен выпуск рабочей конструкторской документации, идет изготовление опытных образцов двигателя. Получение сертификата типа на ПД-8 запланировано на 2023 год. 

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