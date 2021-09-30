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Интерфакс-АВН

Талибы заявили о нарушении воздушного пространства Афганистана американскими беспилотниками

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Боец Талибана* в городе Лашкаргах
Боец Талибана* в городе Лашкаргах.
Источник изображения: © AP Photo / Abdul khaliq

Кабул. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Афганское радикальное исламское движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана.

В официальном заявлении, которое талибы распространили в среду утром, содержится призыв "ко всем странам, особенно Соединенным Штатам, относиться к Афганистану в свете международных прав, законов и обязательств и с учетом взаимного уважения и обязательств, чтобы предотвратить любые негативные последствия".

"Недавно мы видели, как Соединенные Штаты нарушают все международные права, законы и обязательства перед Исламским Эмиратом (правительство талибов -ИФ), когда в священное воздушное пространство Афганистана вторгаются беспилотники США. Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "Исламский Эмират, как единственное юридическое лицо Афганистана, является хранителем земли и воздушного пространства Афганистана".

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
БПЛА
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