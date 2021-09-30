Базовый вопрос

Военный обозреватель «Известий» — о взаимодействии России и США в контроле ситуации в Афганистане

Рутинная встреча высокопоставленных генералов России и США на прошлой неделе отметилась внезапным расширением повестки. По сведениям американских СМИ, начальник генштаба Валерий Герасимов и его визави — председатель Комитета начальников штабов Марк Милли — впервые обсудили не только меры по снижению напряженности, но и возможность возобновления некоторого сотрудничества.

На переговорах в Финляндии представителя Соединенных Штатов особенно интересовал вопрос о доступе Пентагона на военные базы России в постсоветских государствах Средней Азии. Американцы хотят использовать их для мониторинга неспокойного Афганистана. Эта идея впервые прозвучала ещё на июльском саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Но, по сведениям американских СМИ, российская сторона не стала давать каких-либо обещаний.

То, что страны, находящиеся сегодня далеко не в лучших отношениях, готовы обсуждать такую идею, а не сходу отметают ее — само по себе позитивный момент. Ведь инициатива сворачивания контактов между военными двух государств до абсолютного минимума исходила совсем не от российской стороны. Такое взаимодействие Пентагону запрещено Конгрессом США.

Но ситуация в Афганистане после экстренной полной эвакуации оттуда заставляет Пентагон искать новые рычаги для воздействия на эту страну. И между нашими государствами есть определенный консенсус. Ни США, ни Россия не в восторге от того, что к власти в Афганистане вернулись сторонники одного из наиболее экстремистских течений ислама.

Хотя движение талибов (движение запрещено в РФ) сейчас, возможно, и не так нацелено на экспансию вовне, как «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в РФ), но оно тоже не зря было занесено в российские и международные списки террористических. Тщательно сформированный политическим крылом движения образ нового, «повзрослевшего» и более цивилизованного «Талибана», после окончательной победы в Афганистане стал рассеиваться.

Главный вопрос — перевешивают ли выгоды от сотрудничества с американцами на этом направлении возможные риски. У наших государств уже был опыт позитивного взаимодействия по Афганистану. В период более тёплых отношений между Россией и Соединенными Штатами через нашу страну годами шёл поток грузов американской коалиции в Афганистан и из него. Но затем российской дипломатии пришлось не один год работать над вытеснением американских баз из среднеазиатских республик.

Можно понять, зачем США сегодня вновь хотят там закрепиться. Они уже дали понять, что не оставят в покое афганскую территорию и будут продолжать удары по террористическим группировкам на ней, даже если временно исключат из их списка талибов. Чтобы найти горные убежища ИГИЛ или городские ячейки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), будет необходимо постоянно мониторить ситуацию с воздуха. А вот с такой возможностью как раз есть проблемы.

После эвакуации из Афганистана добираться до этой страны американцам стало непросто. Полностью или частично недоступны для военных операций базы и воздушное пространство Ирана и Пакистана. Ближайшая крупная авиабаза в регионе находится в Катаре. До горных и северных районов контролируемой талибами республики там около 2 тыс. км полёта. Хотя для тяжёлых разведывательных аппаратов такое расстояние не выглядит очень уж большим, оно не позволяет пользоваться более лёгкими и массовыми моделями.

Поэтому бывшие советские республики, которые непосредственно граничат с Афганистаном, так привлекательны. Оттуда могут действовать не только дроны и самолёты-разведчики, но и группы спецназа. Эти же активы можно будет использовать для слежения за территорией среднеазиатских государств, а также военной активностью и учениями ОДКБ и России в регионе. Потенциально, разведактивы оттуда можно будет применять даже для наблюдения за Китаем.

Американские базы, которые они используют для атаки террористов в Афганистане, могут вызвать ответную реакцию. Те же ИГИЛ регулярно атакуют аэродромы в Ираке, где базируется авиация и войска Пентагона. Их обстреливают ракетами и миномётами, подрывают идущие туда колонны снабжения. Присутствие США создаст подобную угрозу для российских контингентов и местных властей.

Наша страна не собирается влезать во внутриафганские дела и тем более атаковать территорию этой страны. Если кто-то другой займётся истреблением гнезд признанных в России террористическими группировок в соседнем государстве — это, казалось бы, можно только приветствовать.

У России сейчас два объекта в регионе, которые могут заинтересовать американцев. В Киргизии под Бишкеком размещена 999-я авиабаза «Кант». Там базируются российские ударные самолёты. Но гораздо больше нашим «заокеанским партнёрам» может понравиться 201-я военная база в Таджикистане.

Рядом с Душанбе есть аэродром Гиссар, который идеально подходит для наблюдения за Афганистаном. Оттуда до границы всего 150 км, в отличии от 600 км с киргизской базы. Сейчас там размещена вертолётная эскадрилья 201-ой военной базы. Но туда регулярно приземляются также тяжёлые боевые и военно-транспортные самолеты.

Не отказались бы США и от собственной военной базы, независимой от России. В той же Киргизии у них долгие годы действовала такая на аэродроме Манас, в считанных километрах от нашей авиабазы «Кант». Закрыли ее для США лишь в 2014-м.

Не выдуманная, а полностью реальная и ощутимая угроза из Афганистана уже сплотила всё еще довольно «рыхлый» альянс ОДКБ. После спешной эвакуации из республики Соединенных Штатов и союзников среднеазиатские страны наглядно увидели, что сейчас главный их гарант безопасности не США или НАТО, а Россия. Увеличивается военная составляющая и в ШОС, что показали завершившиеся на прошлой неделе учения «Мирная миссия – 2021».

На этом фоне вновь позволить американцам обосноваться в регионе для России будет неразумно не только из соображений безопасности и с военной точки зрения, но и с геополитической. Скорее всего, риски не перевешивают получаемой выгоды.

Автор — военный обозреватель «Известий» Антон Лавров

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