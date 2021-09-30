Не одним Махом

Военный историк Дмитрий Болтенков — о перспективах США в области разработки тактических гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона отчиталось о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты. Как заявили в американском ведомстве, изделие достигло скорости пять Махов (в пять раз быстрее скорости звука), и все поставленные цели в ходе испытаний были достигнуты. Стали ли проведенные тестовые пуски прорывом США в гиперзвуковых технологиях, и когда у американцев появятся реальные образцы?

Испытанная в США ракета HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепт воздушно-реактивного оружия) разрабатывается в рамках тендера, объявленного Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) Минобороны США в середине 2010-х годов. Он предполагает разработку гиперзвуковой авиационной ракеты со скоростью полета до пяти Махов, которую можно было бы запускать с самолетов разных типов — как истребителей, так и бомбардировщиков.

Основным эксплуатантом нового изделия, вероятно, станет палубная авиация ВМС США, а в качестве его основных целей рассматриваются корабли ВМФ России и ВМС Китая. Двигателем же ракеты станет гиперзвуковой воздушно-реактивный прямоточный фирмы Northrop Grumman.

По итогам проекта HAWC ожидается получение технологий управляемого гиперзвукового полета, прямоточного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, работающего на углеводородном топливе, а также термостойких материалов. Основным исполнителем работ стала фирма Raytheon. В принципе данная ракета, вероятно, представляет собой аналог российского «Циркона», только она существенно меньше по размерам и по дальности, но вероятно имеет несколько большую скорость.

В сообщении DARPA о первом успешном полете ракеты HAWC не было сказано, кто именно произвел пуск. Однако агентство выразило признательность персоналу летных испытаний ВМС США. Скорее всего, речь идет об авиабазе Лейкхерст — основного испытательного центра авиации американских ВМС. Основным палубным самолетом морской авиации является истребитель F/A-18 Hornet. Можно предположить, что пуск ракеты был произведен с него. В ходе испытаний, как сообщается, были достигнуты все «основные» цели первого полета, в том числе «интеграция самолета-носителя и ракеты, безопасное отделение от носителя, зажигание и наддув ускорителя, отделение ускорителя и зажигание двигателя, а также крейсерский полет». В конце года ожидается продолжение тестов.

«Испытания в свободном полете HAWC стали успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей», — сказал менеджер программы офиса тактических технологий DARPA Эндрю Кнедлер. На самом деле эти громкие выражения в переводе на простой язык означают: эта штука, наконец, куда-то полетела; что и как с ней делать в будущем, пока еще неясно.

То, что американцы запустили ракету, с одной стороны, говорит об их безусловном техническом достижении. Но по факту же был осуществлен пуск демонстратора ракеты. Смысл этого события состоит в том, чтобы понять, может ли это изделие вообще летать, а потом найти направления дальнейшей работы. Да, макет полетел. Теперь же предстоит долго и упорно работать над его превращением в оружие для боя.

С момента, когда происходит дебютный пуск первого макета оружия до принятия самой ракеты на вооружение проходит не год и не два, а гораздо больше времени. И кстати не факт, что в итоге всё получится.

Так от первого неуправляемого пуска прототипа крылатой ракеты Tomahawk до завершения испытаний прошло шесть лет, а еще через три года США объявили о достижении ракетой эксплуатационной готовности. От первого пуска российской ракеты Х-35 «Уран» до принятия ее на вооружение ВМФ России прошло еще больше времени, правда часть пришлась на непростые 90-е годы.

Министр ВВС (гражданский аналог главкома ВКС России) Фрэнк Кендалл заявил на прошлой неделе, что он не удовлетворен темпами выполнения программ ВВС США по гиперзвуковым ракетам, и пообещал в будущем их ускорить и улучшить.

Даже после того как разработка американской гиперзвуковой ракеты будет завершена, понадобится время, на то, чтобы личный состав освоил новое оружие, методы его применения и технологии хранения. Подразделение должно, говоря в американской терминологии, стать операционно боеготовым. И это тоже займет годы. Так что в целом лет через 10 новая гиперзвуковая ракета США наконец может стать угрозой для кораблей российского ВМФ.

Но с другой стороны уже сообщалось о начале испытаний аналогичных российских гиперзвуковых авиационных тактических ракет. Такие разработки известны под шифрами «Гремлин» и «Острота». И в России эти системы находятся в высокой степени готовности. Кроме того, наши Воздушно-космические силы уже располагают серийной гиперзвуковой ракетной системой «Кинжал».

Между тем надо признать, что военно-промышленный комплекс США в очередной раз показал, что ему по силам любая задача. И для российских разработчиков это хороший намек на то, что не стоит почивать на лаврах, а надо ускорить аналогичные отечественные разработки — как говорится, «на то щука в море, чтобы карась не дремал».

Автор — военный историк

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