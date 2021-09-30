Войти
Lenta.ru

Россия запустит пять космических кораблей к МКС в 2022 году

364
0
0
Источник изображения: Фото: Pixabay

Россия в 2022 году планирует запустить пять кораблей к Международной космической станции, два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета МКС.

Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Пуски кораблей «Прогресс» ожидаются с февраля по октябрь. 15 февраля планируется полет «Прогресса МС-19», 3 июня — «Прогресса МС-20», 26 октября — «Прогресса МС-21».

До конца 2021 года Россия произведет еще четыре старта, 5 октября «Союз МС-19» отправит на МКС космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. 28 октября стартует грузовой «Прогресс МС-18», 24 ноября — «Прогресс М-УМ», а 8 декабря — «Союз МС-20» с с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Едзо Хирано.

Ранее Роскосмос сообщил, что началась перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Цель указанных мероприятий — освобождение стыковочного узла «Рассвета», к которому в октябре должен причалить корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемок фильма «Вызов», а также проверка работы стыковочного оборудования «Науки», к которой сначала пристыкуют «Союз МС-18», а затем — грузовой корабль «Прогресс МС-17».


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
МС-21
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
30.04.2020
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
19.04.2018
ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей "Союз"
12.05.2015
Корабль "Союз ТМА-17М" с тремя космонавтами отправится к МКС в середине июля - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?