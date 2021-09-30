Боевой робот Rex для бундесвера.

Согласно публикациям зарубежным профильных СМИ, немецкое предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) и его партнер компания Israel Aerospace Industries / ELTA Systems Ltd. (IAI / ELTA) совместно участвовали в третьем этапе проводимых бундесвером практических испытаний необитаемых наземных транспортных средств (Unmanned Ground Vehicle, UGV). В центре выполненных тестов находился разработанный компаниями боевой робот «Рэкс» (REX).

Испытания проходили в рамках исследования «Беспилотные наземные транспортные средства для поддержки спешенных сил», также известного под названием «Грузовой мул» (Cargo Mule). В рамках этого проекта бундесвер в меняющихся сценариях боевых действий тестирует различные системы, доступные на рынке. Полевые испытания, проведенные в первой половине сентября 2021 года на военном полигоне Йегербрюк в Торгелове, представляют собой третью и последнюю часть тестовой серии, которая в предыдущие годы уже проходила в Хаммельбурге и Лехнине . Изюминкой тестов в Торгелове стало выполнение боевым роботом (робото-техническим комплексом, РТК) «Рэкс» программы боевых стрельб.

Боевой РТК Rex

Как сообщается, бундесвер намеревается оснастить тяжелые взводы РТК для перевозки оружия и материальных средств. В исследовании изучается, в какой степени доступные в настоящее время на рынке РТК способны оказывать существенную поддержку пехоте. Согласно пресс-релизу FFG, намерением и целью компании было также получить информацию о мобильности боевого робота на пересеченной местности, провести дистанционные испытания и выяснить, насколько целесообразно, например, переключаться между дистанционным управлением и автономным использованием.

Третий тестовый запуск "грузового мула" провели военнослужащие 6-й роты батальона охраны. Руководство полигонными испытанием осуществляли представители Управления развития Сухопутных войск и Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера совместно с научными сотрудниками Института связи, обработки информации и эргономики им. Фраунхофера (FKIE). Что касается промышленности, то помимо FFG / IAI, UGV жестким тестам на полигонах бундесвера также подверглись изделия от Elbit Systems, Diehl Defense / Henschel и KMW / Milrem Robotics.

Согласно информации FFG, гибридное / электрическое транспортное средство REX «оказалось особенно универсальным и надежным UGV, способным облегчить и поддержать действия личного состава в поле и существенно повысить его боевые возможности».

По данным производителей, боевой робот REX имеет полезную нагрузку более тонны и позволяет спешенным подразделениям с использованием дистанционного управления или автономно доставлять свое оборудование и ресурсы на позиции, оказывать срочную помощь раненым, вести наблюдение за полем боя с закрытой позиции, применять установленные системы вооружения.

По материалам ресурса esut.de