Войска противовоздушной обороны уничтожили более 50 мишеней на учениях под Астраханью

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.

В учениях задействовали более 2 тыс. военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов соединений и воинских частей противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили более 50 воздушных целей в ходе совместных учений сил противовоздушной обороны, завершившихся в Астраханской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов и систем выполнили боевые пуски ракет днем и ночью с точностью более 90%. В составе объединенной группировки войск противовоздушной обороны действовали боевые расчеты С-300В, Бук-М2, Бук-М1, Тор-М1, Оса-АКМ, Стрела-10, переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска". В ходе учения военнослужащие уничтожили мишени, имитирующие малоразмерные беспилотные летательные аппараты, ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики, а также баллистические и крылатые ракеты в условиях применения радиоэлектронных помех", - говорится в сообщении с уточнением, что всего уничтожили более 50 мишеней.

В учениях сил противовоздушной обороны Центрального военного округа в Астраханской области задействовали соединения, воинские части и подразделения, дислоцированные в Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Челябинской областях и Алтайском крае, более 2 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц техники.