Патрушев: за год число кибератак на предприятия ОПК, здравоохранения, образования и науки на Дальнем Востоке удвоилось

Южно-Сахалинск. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено 8 тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. За последний год (прошедший с предыдущего аналогичного совещания в сентябре 2020 года) двукратно увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.