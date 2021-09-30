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ТАСС

Центр "Арктурус" создаст космический аппарат, позволяющий проводить зондирование СМП

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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Соломон Лулишов

По словам председателя экспертного совета центра, космический аппарат позволит выполнять съемку поверхности Земли для мониторинга ледовой обстановки, природных и антропогенных катастроф, определения движения кораблей на территории СМП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центр космических технологий "Арктурус" Минобрнауки России разработает космический аппарат, позволяющий проводить дистанционное зондирование поверхности Земли, а также поверхности, покрытой льдом. Одним из направлений применения аппарата станет зондирование территории Северного морского пути (СМП), что позволит обеспечить безопасность судоходства, сообщил ТАСС советник губернатора Ростовской области, председатель экспертного совета центра Антон Алексеев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) он также призвал со следующего года открыть регулярные грузовые рейсы по СМП между Владивостоком и Санкт-Петербургом.

"Проект "Аркокулус-01" посвящен разработке космического аппарата с бортовым радиолокатором дистанционного зондирования Земли. Целью проекта является создание отечественной системы, позволяющей решить задачи круглосуточного всепогодного мониторинга Северного морского пути. <...> Круглосуточный всепогодный мониторинг ледовой обстановки акватории Северного морского пути - одна из критически важных задач обеспечения судоходства и в целом освоения Арктического региона", - сказал он, сообщив, что проект будет реализован в течение трех-четырех лет.

По словам Алексеева, космический аппарат позволит выполнять съемку поверхности Земли для мониторинга ледовой обстановки, природных и антропогенных катастроф, определения движения кораблей на территории СМП. В настоящее время центр "Арктурус" уже завершил стадию первичного проектирования проекта "Аркокулус-01", а также подготовил расчеты основных параметров малого космического аппарата, сообщил Алексеев.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Объем перевозок по СМП планируется увеличить до 100 млн тонн к 2030 году.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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