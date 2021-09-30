NASA запустит миссию к Нептуну за $3,4 млрд в 2031 году

NASA планирует через 10 лет запустить исследовательский аппарат к самой отдаленной от Солнца планете Нептун, говорится в опубликованном агентством документе.

Старт миссии Neptune Odyssey запланирован на 2031 год. Аппарат отправится в путешествие с помощью либо ракеты Space Launch System, либо Falcon Heavy, которые принадлежат компании Илона Маска SpaceX. Предполагается, что к 2043 году аппарат приблизится к планете.

Полет к Нептуну обойдется в $3,4 млрд.

Орбиту восьмой планеты Солнечной системы в 1989 году посещал американский исследовательский зонд Voyager-2.

4 ноября планируется начать Международный эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21. В ходе эксперимента шестерым испытателям-добровольцам предстоит совместное проживание в имитаторе космического корабля — наземном испытательном комплексе — в течение 240 суток. В качестве кандидатов были отобраны 12 кандидатов из России, США и ОАЭ.