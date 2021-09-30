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ТАСС

Крейсер "Варяг" и подлодка "Омск" провели стрельбы крылатыми ракетами у берегов Камчатки

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Ракетный крейсер "Варяг"
Ракетный крейсер "Варяг".
Источник изображения: rg.ru

Обе ракеты успешно поразили мишень

ТАСС, 29 сентября. Ракетный крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" провели стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям у берегов Камчатки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Омск" в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Восточном военном округе, ракетный крейсер "Варяг" произвел пуск крылатой ракеты "Вулкан", а экипаж подлодки "Омск" из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит".

"По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 км", - отметили в пресс-службе.

Всего к обеспечению проведения учений привлекли 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

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