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Вестник Мордовии

Украинский проект Т-72 для Ирана: башня от Т-80УД и 1000-сильный двигатель

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Источник изображения: Фото: farsi.khamenei.ir

В конце 90-х годов украинские оборонщики пытались закрепиться в Иране. Специально для этой страны были разработаны несколько вариантов модернизации танков. Однако после окрика из США все военные контакты были аннулированы.

Самым многообещающим мог стать проект по модернизации значительного количества трофейных иракских танков Т-72. От прежней машины оставался только корпус и ходовая часть, на которую устанавливали башню от более современного Т-80УД. В результате значительно возросла защищенность, огневая мощь.

Также существенной доработке подвергалось моторно-трансмиссионное отделение, куда был имплантирован двухтактный 1000-сильный двигатель 6ТД, новые бортовые коробки передач и пр. Это привело к увеличению максимальной и средней скорости движения по шоссе и пересеченной местности.

Источник изображения: Фото: farsi.khamenei.ir

Новые двигатели также получили имевшиеся Т-62 и Т-55, которые, в основном, тоже были отбиты у Ирака.

Доработанные таким образом танки были задействованы в испытаниях, их показывали на парадах.

Говорят, что иранцы были довольны этой техникой. Но США в ультимативном порядке потребовали свернуть все сотрудничество, что и было сделано в рекордно короткие сроки.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Украина
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-80
Т-80У
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