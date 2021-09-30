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Известия.ru

В России запатентован новый способ борьбы с лесными пожарами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российское научно-исследовательское и производственное предприятие «Московский институт теплотехники» нашло способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, запатентовав «пушку» для тушения, следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента.

«Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях», — следует из пояснения к патенту.

Кроме того, «пушку» будут использовать для создания заградительных полос в процессе ликвидации лесных верховых и низовых пожаров.

Новизна способа тушения в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор. Таким образом пена формируется не сразу, а активируется со временем. Учитывая, что дальность полета пены меньше, чем у струи жидкого раствора, предложенный способ авторы считают более «дальнобойным», позволяющим тушить пожары на большем расстоянии.

В устройстве реализован «ракетный» принцип работы, который «Московский институт теплотехники» использует для производства ракет на твердом топливе.

В системе пожаротушения твердотопливные элементы поджигаются и продукты их горения вытесняют водный раствора из бака, то есть «стреляют» им в нужном направлении.

Стоит заметить, что «Московский институт теплотехники» является разработчиком и производителем межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и баллистических ракет подводных лодок «Булава».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М2
Компании
МИТ
Роспатент
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